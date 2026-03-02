أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

قرر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه يوم راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز الصعب على بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لاستئناف تدريباته غدتً الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، تحضيراً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويأتي هذا القرار بعد أن نجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 40 نقطة ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.