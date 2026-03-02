مباريات الأمس
أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

12:42 ص 02/03/2026
قرر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه يوم راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية عقب الفوز الصعب على بيراميدز في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من معتمد جمال بعد تصدر الزمالك الدوري المصري

ويستعد الزمالك لاستئناف تدريباته غدتً الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، تحضيراً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويأتي هذا القرار بعد أن نجح الزمالك في تحقيق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 40 نقطة ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

معتمد جمال الزمالك الزمالك ضد بيراميدز الاتحاد السكندري الدوري المصري

