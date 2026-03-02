جيش الاحتلال: لا توجد خطط فورية لاجتياح لبنان بريًا

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، أن إسرائيل عززت وجودها العسكري على جانبها من الحدود مع لبنان، لكن لا توجد خطط فورية لغزو بري لجارتها.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الاثنين: "لم نوسع وجودنا البري داخل لبنان".

وفي وقت سابق، صرح العميد إيفي دفرين، وهو متحدث عسكري إسرائيلي آخر، للصحفيين بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وذلك رداً على سؤال حول احتمالات اجتياح بري للبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية جديدة على الضواحي الجنوبية لبيروت اليوم الاثنين، وسُمع دوي الانفجارات في أجزاء من العاصمة اللبنانية.

واستهدفت الغارات منطقةً تضم قاعةً ضخمةً تابعةً لحزب الله المدعوم من إيران، تُستخدم لعقد التجمعات. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.

وأعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر الاثنين رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وردت إسرائيل بشن غارات على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 31 شخصاً على الأقل وإصابة 149 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وبلغ عدد القتلى في جنوب البلاد نحو ثلثي الضحايا.