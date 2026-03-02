إعلان

جيش الاحتلال: لا توجد خطط فورية لاجتياح لبنان بريًا

كتب : مصراوي

12:23 م 02/03/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المقدم نداف شوشاني، أن إسرائيل عززت وجودها العسكري على جانبها من الحدود مع لبنان، لكن لا توجد خطط فورية لغزو بري لجارتها.

وقال في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الاثنين: "لم نوسع وجودنا البري داخل لبنان".

وفي وقت سابق، صرح العميد إيفي دفرين، وهو متحدث عسكري إسرائيلي آخر، للصحفيين بأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وذلك رداً على سؤال حول احتمالات اجتياح بري للبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية جديدة على الضواحي الجنوبية لبيروت اليوم الاثنين، وسُمع دوي الانفجارات في أجزاء من العاصمة اللبنانية.

واستهدفت الغارات منطقةً تضم قاعةً ضخمةً تابعةً لحزب الله المدعوم من إيران، تُستخدم لعقد التجمعات. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.

وأعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل فجر الاثنين رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي و"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وردت إسرائيل بشن غارات على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 31 شخصاً على الأقل وإصابة 149 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. وبلغ عدد القتلى في جنوب البلاد نحو ثلثي الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال لبنان إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي حزب الله إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور
أخبار المحافظات

"برجر وسجق في جرادل".. ضبط معمل بير سلم لتصنيع اللحوم ببورسعيد - صور
تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
شئون عربية و دولية

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2.5% ويحلق فوق مستوى 5400 دولار للأونصة
اقتصاد

الذهب العالمي يقفز بأكثر من 2.5% ويحلق فوق مستوى 5400 دولار للأونصة
سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز
اقتصاد

سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز
الرمان في رمضان.. كنز يعزز الصحة والطاقة
سفرة رمضان

الرمان في رمضان.. كنز يعزز الصحة والطاقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية