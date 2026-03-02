مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

استدعاء مدير الكرة.. الشؤون القانونية بالزمالك تحقق في أزمة "عواد"

كتب : محمد خيري

08:00 ص 02/03/2026

محمد عواد

استدعت إدارة الشؤون القانونية بنادي نادي الزمالك، اليوم، عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول، لسماع أقواله حول قرار استبعاد الحارس محمد عواد من التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر مطلع أن الاستدعاء يهدف إلى إعداد مذكرة لمجلس إدارة النادي، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة وضمان عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية، بما يحافظ على استقرار الفريق.

ويأتي هذا التحقيق بعد غياب عواد عن التدريبات خلال الفترة الماضية، عقب قرار الجهاز الفني توقيع عقوبة عليه بسبب عدم الالتزام بالقرارات الداخلية للفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد عواد عبد الناصر محمد

