استدعاء مدير الكرة.. الشؤون القانونية بالزمالك تحقق في أزمة "عواد"

استدعت إدارة الشؤون القانونية بنادي نادي الزمالك، اليوم، عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول، لسماع أقواله حول قرار استبعاد الحارس محمد عواد من التدريبات الجماعية.

وكشف مصدر مطلع أن الاستدعاء يهدف إلى إعداد مذكرة لمجلس إدارة النادي، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة وضمان عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية، بما يحافظ على استقرار الفريق.

ويأتي هذا التحقيق بعد غياب عواد عن التدريبات خلال الفترة الماضية، عقب قرار الجهاز الفني توقيع عقوبة عليه بسبب عدم الالتزام بالقرارات الداخلية للفريق.