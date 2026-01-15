رسميا.. إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب نهضة الزمامرة

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع عقوبة جديدة على نادي الزمالك، تقضي بإيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقالية، وذلك على خلفية القضية الخاصة باللاعب صلاح مصدق.

وبحسب مصادر مطلعة، جاءت العقوبة بعد فشل الزمالك في سداد المستحقات المالية المتأخرة لصالح نادي نهضة الزمامرة المغربي، والتي تُقدّر بنحو 250 ألف دولار، وهو المبلغ المطلوب لإنهاء الأزمة ورفع إيقاف القيد.

وبهذه القضية، يرتفع إجمالي قضايا إيقاف القيد ضد الزمالك إلى 9 قضايا، في ظل استمرار تراكم الديون المالية المتعلقة بصفقات لاعبين سابقين ومستحقات أندية خارجية، ما يزيد من الضغوط الإدارية والمالية على النادي خلال الفترة الحالية.