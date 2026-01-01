مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 1
19:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
22:00

توتنهام هوتسبر

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

0 0
20:00

مودرن سبورت

جميع المباريات

إعلان

وفاة بطلة منتخب مصر للكاراتيه من ذوي الهمم

كتب : نهي خورشيد

10:11 م 01/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لاعبة الكاراتية يمني طارق
  • عرض 4 صورة
    لاعبة الكاراتية يمني طارق 1
  • عرض 4 صورة
    لاعبة الكاراتية يمني طارق 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي اليوم الخميس، وفاة البطلة السابقة يمنى طارق، لاعبة منتخب مصر لذوي الهمم والحكم بالاتحاد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

ونعى الاتحاد الفقيدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً:"ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المهندسة يمنى طارق، بطلة العالم للكاراتيه والحكم بالاتحاد المصري".

وأضاف البيان :"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

والجدير بالذكر أن يمنى من مواليد محافظة الإسكندرية، عملت مهندسة حاسب آلي بعد دراستها في قسم هندسة الحاسب والأنظمة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، توجت ببطولة الجمهورية في أربع نسخ متتالية، كما حصدت لقب بطلة العالم في الكاراتيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري للكاراتيه وفاة البطلة السابقة يمنى طارق منتخب مصر لذوي الهمم الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة