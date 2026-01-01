وفاة بطلة منتخب مصر للكاراتيه من ذوي الهمم

"بعد الهزيمة من الاتحاد السكندري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي اليوم الخميس، وفاة البطلة السابقة يمنى طارق، لاعبة منتخب مصر لذوي الهمم والحكم بالاتحاد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستوى المحلي والدولي.

ونعى الاتحاد الفقيدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً:"ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المهندسة يمنى طارق، بطلة العالم للكاراتيه والحكم بالاتحاد المصري".

وأضاف البيان :"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

والجدير بالذكر أن يمنى من مواليد محافظة الإسكندرية، عملت مهندسة حاسب آلي بعد دراستها في قسم هندسة الحاسب والأنظمة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، توجت ببطولة الجمهورية في أربع نسخ متتالية، كما حصدت لقب بطلة العالم في الكاراتيه.