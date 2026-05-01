صلاح سليمان يكشف لمصراوي مفاتيح لعب الأهلي والزمالك بالقمة

كشف صلاح سليمان، لاعب الزمالك، مفاتيح لعب الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة، المقرر لها مساء اليوم بين القطبين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "مفاتيح لعب الزمالك ستتمثل في اللعب المباشر من خوان بيزيرا، والكرات الطويلة لناصر منسي واللعب على الكرة الثانية التي يجيد عدي الدباغ التعامل معها، كذلك عرضيات بنتايك وتحولات شيكو بانزا".

وأضاف: "بالنسبة للأهلي لديه حلول كثيرة لكنه غير قادر على استخداما بسبب اختيارات المدرب للعناصر وطريقة اللعب غير المناسبة، لكن تريزيجيه مفتاح لعب الفريق وأيضا إمام عاشور، وحسين الشحات سيكون خطرا في بعض الكرات".

واختتم صلاح سليمان تصريحاته: "أتوقع فوز الزمالك بالقمة بنسبة 60% مقابل 40% للأهلي، ونسبة التعادل في المباراة ضئيلة".

