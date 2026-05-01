مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

صلاح سليمان يكشف لمصراوي مفاتيح لعب الأهلي والزمالك بالقمة

كتب : هند عواد

02:33 م 01/05/2026

الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف صلاح سليمان، لاعب الزمالك، مفاتيح لعب الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة، المقرر لها مساء اليوم بين القطبين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "مفاتيح لعب الزمالك ستتمثل في اللعب المباشر من خوان بيزيرا، والكرات الطويلة لناصر منسي واللعب على الكرة الثانية التي يجيد عدي الدباغ التعامل معها، كذلك عرضيات بنتايك وتحولات شيكو بانزا".

وأضاف: "بالنسبة للأهلي لديه حلول كثيرة لكنه غير قادر على استخداما بسبب اختيارات المدرب للعناصر وطريقة اللعب غير المناسبة، لكن تريزيجيه مفتاح لعب الفريق وأيضا إمام عاشور، وحسين الشحات سيكون خطرا في بعض الكرات".

واختتم صلاح سليمان تصريحاته: "أتوقع فوز الزمالك بالقمة بنسبة 60% مقابل 40% للأهلي، ونسبة التعادل في المباراة ضئيلة".

الأهلي الزمالك مباراة القمة صلاح سليمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026
شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

علاقات

رياضة محلية

أخبار

المزيد

