الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

"مفارقة غريبة".. هل يعيد إنبي سيناريو دوري سيد عبدالنعيم للزمالك أمام الأهلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:07 ص 01/05/2026 تعديل في 12:07 ص
  • عرض 5 صورة
    احتفال الزمالك بدوري سيد عبدالنعيم
  • عرض 5 صورة
    احتفال الزمالك بدوري سيد عبدالنعيم
  • عرض 5 صورة
    احتفال الزمالك بدوري سيد عبدالنعيم
  • عرض 5 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي

في الـ 23 من مايو عام 2003، لم تكن الجماهير المصرية تعلم أنها على موعد مع واحدة من أكثر اللحظات دراماتيكية في تاريخ كرة القدم. كان "ستاد المقاولون العرب" مسرحاً لمباراة حسم الدوري، حيث التقى الأهلي (المتصدر) بفريق "إنبي" الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، في مباراة كان الجميع يظن أنها مجرد "مراسم تتويج" للفريق الأحمر.

دخل الأهلي المباراة وهو يتربع على القمة بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك. كان يكفي "الشياطين الحمر" الفوز بأي نتيجة لرفع الدرع، بينما كانت جماهير الزمالك تتابع مباراة فريقها ضد الإسماعيلي بقلوب معلقة، منتظرة "معجزة" لم تكن تبدو في الأفق.

الدقيقة التي صمت فيها "الأحمر" واحتفل "الأبيض"

مع انطلاق صافرة البداية، فرض الأهلي سيطرة تامة، لكن دفاع إنبي ومن خلفه الحارس مصطفى كمال استبسلوا بشكل غير مسبوق. وفي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، حدث ما لم يتوقعه أحد؛ انطلق لاعب إنبي من الجهة اليمنى وأرسل عرضية متقنة، ليطير فوق الجميع المهاجم سيد عبد النعيم ويسكنها برأسه في شباك عصام الحضري.

ساد صمت رهيب في أرجاء الملعب، بينما كانت الإذاعات تنقل الخبر إلى ستاد القاهرة، حيث كان الزمالك متقدماً على الإسماعيلي بهدف حسام حسن. فجأة، انقلبت الموازين؛ أصبح الزمالك هو "البطل الافتراضي".

صمود إنبي ودموع الأهلي

حاول الأهلي بكل قوته في الشوط الثاني، دفع المدرب بجميع أوراقه الهجومية، ضاعت فرص محققة أمام المرمى، واصطدمت الكرة بالقائم، لكن "عقدة" سيد عبد النعيم ظلت صامدة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

في تلك اللحظة، انفجرت الفرحة في ميت عقبة (مقر نادي الزمالك)، بينما سقط لاعبو الأهلي وجماهيرهم في صدمة لم يسبق لها مثيل. خسر الأهلي الدوري بفارق نقطة واحدة، وذهب الدرع للزمالك "من يد" سيد عبد النعيم.

هل يعيد إنبي سيناريو دوري سيد عبدالنعيم للزمالك؟

السيناريو المرتبط في هذه الواقعة، قد نراه يتكرر اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري، حيث قد يتوج الزمالك ببطولة الدوري المصري هذا الموسم في مباراته أمام الأهلي وقبل نهايته بجولتين، في حال فوز إنبي على بيراميدز (الوصيف) في المباراة الأخري لنفس الجولة.

الزمالك يتصدر الدوري برصيد 50 نقطة، ويحتاج لـ 6 نقاط من 3 مباريات متبقية لحسم اللقب بشكل رسمي، ولكن في حال فوزه على غريمه النادي الأهلي اليوم، بجانب خسارة بيراميدز الوصيف بـ 47 نقطة، يتوج الفارس الأبيض بلقب الدوري رسميًا قبل جولتين من ختام المسابقة.

ليكون فريق إنبي، علي موعد بإعادة ذكرى واقعة دوري سيد عبدالنعيم، ويكون السبب في للمرة الثانية في منح الزمالك لقبًا غاليًا.

