طلب خاص لـ بيزيرا وشيكو بانزا.. كيف يستعد معتمد جمال لمباراة الأهلي؟

كتب : محمد خيري

12:47 ص 01/05/2026
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته للمواجهة المرتقبة اليوم الجمعة، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الحسم بالدوري المصري.

تفاصيل مران الزمالك الختامي لمواجهة الأهلي

ظهر في المران الختامي لفريق الزمالك تركيز معتمد جمال على غلق المساحات وخاصة والأطراف ومنح تعليمات خاصة بعدم التهاون والانسياق وراء ما يتردد عن سهولة المباراة وحالة الأهلي السيئة

معتمد جمال تحدث مع اللاعبين عن نقاط ضعف الأهلي في مواجهة بيراميدز الماضية وخاصة الأخطاء الدفاعية وطالب لاعبي الوسط والهجوم باستغلالها وخاصة السرعات من جانب خوان بيزيرا وشيكو بانزا

كما طالب مدرب الزمالك من اللاعبين بضرورة إحراز هدف مبكر لإرباك حسابات المنافس وتسهيل المباراة من البداية مؤكدا أن هذه المباراة عنق زجاجة التتويج بالدوري

وظهر في المران إجراء المدرب بعض التغييرات على تشكيل المباراة الماضية وعلى رأسها تواجد محمد إسماعيل في الجانب الايمن لتعويض غياب عمر جابر المصاب، في ظل عدم الاستقرار على اللاعب الثالث في وسط الملعب بين الاستعانة بفتوح أو أحمد ربيع.

"حماية البحيرات": مصر تصدر أسماك الاستزراع إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة
"حماية البحيرات": مصر تصدر أسماك الاستزراع إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة
قرار مفاجئ من معتمد جمال قبل القمة الـ132.. ما هو؟
قرار مفاجئ من معتمد جمال قبل القمة الـ132.. ما هو؟
هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
هل التوست صحي فعلًا؟.. طبيبة تحسم الجدل حول الكمية المسموح بها
رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)