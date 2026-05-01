القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته للمواجهة المرتقبة اليوم الجمعة، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الحسم بالدوري المصري.

تفاصيل مران الزمالك الختامي لمواجهة الأهلي

ظهر في المران الختامي لفريق الزمالك تركيز معتمد جمال على غلق المساحات وخاصة والأطراف ومنح تعليمات خاصة بعدم التهاون والانسياق وراء ما يتردد عن سهولة المباراة وحالة الأهلي السيئة

معتمد جمال تحدث مع اللاعبين عن نقاط ضعف الأهلي في مواجهة بيراميدز الماضية وخاصة الأخطاء الدفاعية وطالب لاعبي الوسط والهجوم باستغلالها وخاصة السرعات من جانب خوان بيزيرا وشيكو بانزا

كما طالب مدرب الزمالك من اللاعبين بضرورة إحراز هدف مبكر لإرباك حسابات المنافس وتسهيل المباراة من البداية مؤكدا أن هذه المباراة عنق زجاجة التتويج بالدوري

وظهر في المران إجراء المدرب بعض التغييرات على تشكيل المباراة الماضية وعلى رأسها تواجد محمد إسماعيل في الجانب الايمن لتعويض غياب عمر جابر المصاب، في ظل عدم الاستقرار على اللاعب الثالث في وسط الملعب بين الاستعانة بفتوح أو أحمد ربيع.

