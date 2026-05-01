أحمد الطيب قبل القمة: اندفاع الأهلي سيمنح الزمالك الفوز

كتب : نهي خورشيد

05:41 م 01/05/2026

المعلق الرياضي أحمد الطيب

أكد المعلق الرياضي أحمد الطيب أن المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي تحمل طابعاً معقداً في ظل تأثيرها المباشر على شكل المنافسة.

وأوضح الطيب في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي سيدخل اللقاء بشعار الفوز فقط، وهو ما سيدفعه إلى التقدم هجومياً وترك مساحات في الخطوط الخلفية، معتبراً أن هذا السيناريو سيمنح الزمالك فرصة ثمينة لاستغلال التحولات السريعة وضرب دفاع المنافس.

الطيب يراهن على خبرة عبد الله السعيد في القمة

وأشار إلى ضرورة اعتماد الزمالك على عناصر الخبرة منذ البداية وعلى رأسهم عبد الله السعيد لما يمتلكه من قدرة على ضبط نسق اللعب ومنح الفريق شخصية قوية داخل الملعب خاصة في ظل الحاجة للسيطرة المبكرة واستثمار المساحات المتوقعة.

وفي السياق ذاته، حذر الطيب من التمادي في التراجع الدفاعي، خاصة وأن ذلك سيمنح الأهلي الأفضلية في فرض أسلوبه وإغلاق مفاتيح اللعب ما يصعب مهمة العودة في المباراة.

ووجه رسالة لجماهير الزمالك بضرورة التحلي بالهدوء والدعم المستمر سواء في حال استقبال هدف مبكر أو عند التقدم في النتيجة، مشدداً على أن الاستقرار الانفعالي، خصوصاً في الدقائق الأولى وكسر إيقاع المنافس يمثلان عاملين حاسمين في فرض السيطرة على مجريات اللقاء.

واختتم الطيب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في الجهاز الفني ولاعبي الزمالك وقدرتهم على تقديم أداء قوي يعكس قيمة النادي ويلبي طموحات جماهيره التي وصفها بالداعم الأهم للفريق.

نجم الزمالك السابق: ثقاتنا في الفوز بالقمة بلا حدود والبطولة هدفنا
السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي
