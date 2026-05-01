السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي

يمكن أن تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حدثا استثنائيا، إذ يمتلك الأبيض فرصة تاريخية لحصد اللقب والاحتفال في الملعب، بشرط انتظار هدية من إنبي.

القمة بين الأهلي والزمالك

تقام القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

هل يتوج الزمالك بلقب الدوري المصري اليوم؟

يمكن أن تحسم مباراة القمة، الزمالك بطلا للدوري المصري الممتاز، لكن بشرط فوزه على الأهلي بأي نتيجة، وخسارة بيراميدز من إنبي.

ويواجه بيراميدز، وصيف الدوري المصري، نظيره إنبي في الخامسة مساء اليوم، وفي حالة خسارته سيمنح الأبيض فرصة تاريخية.

في هذه الحالة سيرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 53، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 47، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.

وأقصى نقاط يمكن أن يصل إليها بيراميدز 53، في حالة خسارة الزمالك المباراتين المتبقيتين، وفي هذه الحالة يتم اللجوء للمواجهات المباشرة التي تصب في صالح الزمالك.

