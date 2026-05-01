الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

السر عند إنبي.. سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري أمام الأهلي

كتب : هند عواد

03:17 م 01/05/2026

الزمالك

يمكن أن تشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حدثا استثنائيا، إذ يمتلك الأبيض فرصة تاريخية لحصد اللقب والاحتفال في الملعب، بشرط انتظار هدية من إنبي.

القمة بين الأهلي والزمالك

تقام القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

هل يتوج الزمالك بلقب الدوري المصري اليوم؟

يمكن أن تحسم مباراة القمة، الزمالك بطلا للدوري المصري الممتاز، لكن بشرط فوزه على الأهلي بأي نتيجة، وخسارة بيراميدز من إنبي.

ويواجه بيراميدز، وصيف الدوري المصري، نظيره إنبي في الخامسة مساء اليوم، وفي حالة خسارته سيمنح الأبيض فرصة تاريخية.

في هذه الحالة سيرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 53، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 47، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم.

وأقصى نقاط يمكن أن يصل إليها بيراميدز 53، في حالة خسارة الزمالك المباراتين المتبقيتين، وفي هذه الحالة يتم اللجوء للمواجهات المباشرة التي تصب في صالح الزمالك.

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة

بعد 22 عاما من إنجاز أثينا.. عائلة كرم جابر تعود لمنصات التتويج

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"
معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل
جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
