شهد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عرض فيلم كوارشي للمخرج عمر شامة، ضمن مسابقة الفيلم المصري بالدورة الثانية عشرة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور ومحبي السينما في عروس البحر الأبيض المتوسط.

عمر شامة يتحدث عن فيلم كوارشي

وقال عمر في جلسة لمناقشة الأفلام المشاركة بعد عرضها في سينما مترو: "أنا زملكاوي. كوارشي جه مصر وأنا في سن ست أو سبع سنين تقريبا، وكان بالنسبالي سوبر مان، أول سنة لعب مع الزمالك كسب كل حاجة: كأس أفريقيا والدوري، وكان له تأثير كبير قوي عليا وأنا بكبر وبلعب كورة، وحبيت استعيد ذكريات طفولتي".

وتابع عمر "كوارشي جه مصر بعد كدة بسنين، وكان تعبان جدا وجماهير الزمالك راحوا المستشفى يزوروه"، وعن البحث عن منتج للفيلم، وهل وجد صعوبة، علق "المنتجين كلهم أهلاوية بس محدش كان متضايق خالص".

قصة فيلم كوارشي

تدور أحداث فيلم كوارشي عند وصول إيمانويل كوارشي إلى مصر للمرة الأولى للعب مع نادي الزمالك. عند وصوله يواجه استقبالا عدائيا من زملائه الذين يسخرون منه واصفين إياه بأنه يبدو مصارعا أكثر من لاعب كرة قدم.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير انطلقت فعالياته في 27 أبريل ويُقام حفل ختام دورته الثانية عشرة وإعلان الأعمال الفائزة غدا السبت الموافق 2 مايو، بحضور مشاهير وصنّاع الفن.