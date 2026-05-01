الزراعة: إزالة 345 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

كتب : أحمد الجندي

05:10 م 01/05/2026
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الإدارة المركزية لحماية الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، وحملات المرور والمتابعة والرصد لأي محاولات للتعدي على الرقعة الزراعية والتعامل معها بكل حسم في مهدها، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم خلال الأسبوع الماضي، إزالة 345 حالة تعدي على مستوى الجمهورية، شملت تنفيذ 319 حالة إزالة في المهد، حيث نجحت فرق المتابعة في منع استكمال أعمال البناء المخالف وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية فوراً، ذلك بالإضافة الى إزالة 26 حالة تعدي سابقة صادر بشأنها قرارات إزالة، لافتا إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات.

وأشار إلى تكثيف لجان المرور المركزي التابعة للإدارة المركزية لحماية الأراضي من جولاتها الميدانية للمتابعة والتدقيق في المحافظات، حيث تم خلال ذات الأسبوع المرور على محافظات: الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والشرقية.

وأوضح ان هذه اللجان، استهدفت التأكد من دقة البيانات الواردة من الجمعيات الزراعية، ورصد أي حالات لم يتم التعامل معها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمديريات الزراعة في تلك المحافظات.

