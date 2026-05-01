فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية

كتب : علاء عمران

01:20 م 01/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية حقيقة فيديو استعراض القوة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بمركز المنصورة اليوم الجمعة وفضح كذب ادعاءات صاحب المنشور للرأي العام.

اعتراف صاحب الفيديو بفبركة واقعة حرق قش الأرز


أثبتت التحريات أن صاحب المنشور مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة واعتصم باختلاق قصة التهديد بحرق قش الأرز لجذب اهتمام المسؤولين وضمان سرعة التحرك لشكواه، مؤكدا أن واقعة النيران مفبركة من خياله لجذب المتابعين.

خلاف مروري وراء معركة الأسلحة البيضاء بين قريتين


أوضحت التحقيقات أن أصل الواقعة مشادة تافهة على أولوية المرور تطورت لقيام 8 أشخاص من قرية مجاورة بإشهار الأسلحة لإرهاب خصومهم، حيث تم القبض على جميع المتهمين الظاهرين في الفيديو واعترفوا بارتكاب الجريمة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثمانية وكذا صاحب المنشور بسبب ادعاءاته غير الصحيحة التي تسببت في إثارة القلق، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.


