لقي 5 أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة صغيرة في بلدة "ويمبرلي" القريبة من العاصمة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، وسط ذهول وصدمة سكان المنطقة.

كارثة جوية تهز بلدة ويمبرلي

أكد القاضي بمقاطعة هايز روبن بيسيرا، أن الحادث وقع ليل الخميس في المنطقة التي تبعد حوالي 64 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من أوستن، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة دون الناجين.

تفاصيل لحظات السقوط المُروّعة

أفادت المعلومات الأولية، بأن الطائرة المنكوبة وهي من طراز "سيسنا 421 سي" كانت تُحلّق بسرعة عالية جدا قبل سقوطها المفاجئ في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأشار المسؤولون المحليون إلى أن السلطات المختصة قررت حجب أسماء الضحايا في الوقت الراهن التزاما بالإجراءات القانونية حتى يتم إخطار ذويهم بوقوع الحادث بشكل رسمي.

تحقيقات مُوسعة لكشف ملابسات الحادث

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بالتعاون مع مجلس سلامة النقل الوطني، عن فتح تحقيق شامل ومُعمّق للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة.

وفي سياق متصل، ذكرت التقارير أن طائرة ثانية كانت تُحلّق في نفس المجال الجوي لحظة وقوع الواقعة قد تمكنت من الهبوط بسلام في منطقة قريبة من "سان أنطونيو" دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.