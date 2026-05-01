

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عنصر جنائي أطلق أعيرة نارية على عدد من المنقبين عن الذهب، المعروفين بـ"الدهابة"، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمدينة سفاجا، إثر خلافات نشبت بينهم حول أولوية التنقيب.



صراع التنقيب غير المشروع يشعل معركة دموية بجبال سفاجا



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشورات مدعومة بصور حول نشوب مشاجرة بين منقبين عشوائيين عن الذهب بمنطقة سفاجا، حيث تبين وقوع نزاع على أولوية التنقيب الخام بإحدى المناطق الجبلية تطور لاستخدام الأسلحة النارية لترهيب الخصوم.



القبض على المتهم بمقتل 8 أشخاص وبحوزته بندقية آلية



أوضحت التحريات قيام المتهم بإطلاق الرصاص من سلاح ناري مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخر وفراره هاربا بسيارة ربع نقل، ونجحت الأكمنة في تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وبحوزته بندقية آلية والسيارة المستخدمة في الواقعة.

اعترافات القاتل بإنهاء حياة الضحايا بسبب أولوية الذهب

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات المذبحة التي هزت جبال سفاجا.