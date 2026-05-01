الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

بديل عمر جابر.. مصدر يكشف تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

12:54 ص 01/05/2026 تعديل في 01:15 ص
    الزمالك وبيراميدز
    الزمالك وبيراميدز
    الزمالك وبيراميدز
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (5)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (6)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (9)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (12)

استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وأوضح مصدر مطلع أن معتمد جمال استقر علي الدفع بمحمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن بدلًا من عمر جابر، بجانب الدفع بأحمد فتوح في منتصف الملعب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايك - محمود الونش- حسام عبدالمجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: عبدالله السعيد - محمد شحاتة - أحمد فتوح أو أحمد ربيع.

الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك؟

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، و يستضيفها في ستاد القاهرة.

"طبيب عظام".. من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الأهلي والزمالك؟

برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرار مفاجئ من معتمد جمال قبل القمة الـ132.. ما هو؟
رياضة محلية

قرار مفاجئ من معتمد جمال قبل القمة الـ132.. ما هو؟
رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
موسيقى

رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
علاقات

برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
هل كوب الليمون بالنعناع هو سر الانتعاش في الحر؟ 5 فوائد مذهلة
نصائح طبية

هل كوب الليمون بالنعناع هو سر الانتعاش في الحر؟ 5 فوائد مذهلة
"حماية البحيرات": مصر تصدر أسماك الاستزراع إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة
أخبار مصر

"حماية البحيرات": مصر تصدر أسماك الاستزراع إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)