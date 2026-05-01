استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وأوضح مصدر مطلع أن معتمد جمال استقر علي الدفع بمحمد إسماعيل في مركز الظهير الأيمن بدلًا من عمر جابر، بجانب الدفع بأحمد فتوح في منتصف الملعب.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايك - محمود الونش- حسام عبدالمجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: عبدالله السعيد - محمد شحاتة - أحمد فتوح أو أحمد ربيع.

الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - عدي الدباغ.

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك؟

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، و يستضيفها في ستاد القاهرة.

اقرأ أيضًا:

