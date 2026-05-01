تحمل القمة 132 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، طابعا خاصا، عندما يلتقي الثنائي في الثامنة مساء اليوم.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

الأهلي والزمالك.. رقم قياسي في القمة 132

تأتي مباراة القمة ضمن منافسات الدور الثاني (مرحلة التتويج) من الدوري المصري موسم 2025-2026، بعدما حسم الأهلي مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

ومن المفارقات أن آخر مباراتي قمة في الدور الثاني من الدوري المصري، لم تلعب، بسبب انسحاب الزمالك والأهلي، على التوالي.

وانسحب الزمالك من مباراة القمة رقم 128، التي كانت في الدور الثاني من موسم 2023-2024، وذلك بعدما أرسل خطابا لاتحاد الكرة المصر يبلغه بالانسحاب.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، أعلن فيه انسحابه من قمة الدوري وعدم استكمال المسابقة، وقال: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري، المقرر إقامتها غداً، نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وفي القمة 130، التي كانت في الدور الثاني من موسم 2024-2025، انسحب الأهلي من المباراة محتجا على تعيين طاقم تحكيم مصري.

