شهد سوق الأسماك الحضاري د في محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، اليوم الجمعة، من المواطنين وزوار المحافظة.

أسعار الشبار والبوري

وتراوح سعر كيلو الشبار الأبيض ما بين 80 إلى 90 جنيهًا، فيما سجل البوري أسعارًا تراوحت بين 120 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأنواع الأخرى

وسجل الشبار الجوابي ما بين 100 إلى 150 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجوابي المبطرخ من 200 إلى 250 جنيهًا، وبدأ سعر الجمبري من 250 جنيهًا، والسردين 150 جنيهًا، والدنيس يبدأ من 300 جنيه.

خدمات متكاملة للزوار

ويتميز السوق بتقديم خدمات متكاملة تشمل تنظيف الأسماك وطهيها، إلى جانب توفير أماكن مخصصة لتناول وجبات البحريات، ما يجعله وجهة مفضلة للزوار، كما يضم السوق أفرانًا لشواء الأسماك ومحال متخصصة في إعداد الأرز والسلطات.





