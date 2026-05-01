عقد قائدا الأهلي محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه، جلسة مع لاعبي الفريق منذ قليل، للحديث عن مباراة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

كواليس جلسة الشناوي مع لاعبي الأهلي

قال مصدر لمصراوي، إن جلسة الشناوي وتريزيجيه مع لاعبي الأهلي، انتهت منذ قليل، واستمرت نحو عشرون دقيقة فقط، للحديث عن مباراة القمة ضد الزمالك.

وأضافت المصدر: "الشناوي وتريزيجيه اعترفا أمام زملائهما بأن الوضع الحالي للفريق لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وأن الفوز بالقمة بات ضروريا لمصالحة الجماهير الغاضبة والتي هاجمت لاعبيها عقب الخسارة أمام بيراميدز".

تحذير من توروب للاعبي الأهلي

أشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة كاملة، عرض فيها لقطات مختصرة لمباراتي الزمالك ضد بيراميدز وإنبي.

واختتم المصدر: "وأعطي توروب تعليمات صارمة للاعبي الدفاع على وجه التحديد بفرض رقابة شديدة على الثنائي ناصر منسي وخوان بيزيرا، وعدم منحهما فرصة التوغل داخل منطقة جزاء الأهلي أو استلام الكرة في مساحات لضمان الحفاظ على نظافة شباك الفريق الأحمر خلال هذه المواجهة".

