الدوري المصري

بيراميدز

17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

22:00

مايوركا

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة

كتب-رمضان حسن:

12:48 م 01/05/2026 تعديل في 02:26 م

تدريبات بدنية وخططية في مران الأهلي

عقد قائدا الأهلي محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه، جلسة مع لاعبي الفريق منذ قليل، للحديث عن مباراة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

كواليس جلسة الشناوي مع لاعبي الأهلي

قال مصدر لمصراوي، إن جلسة الشناوي وتريزيجيه مع لاعبي الأهلي، انتهت منذ قليل، واستمرت نحو عشرون دقيقة فقط، للحديث عن مباراة القمة ضد الزمالك.

وأضافت المصدر: "الشناوي وتريزيجيه اعترفا أمام زملائهما بأن الوضع الحالي للفريق لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وأن الفوز بالقمة بات ضروريا لمصالحة الجماهير الغاضبة والتي هاجمت لاعبيها عقب الخسارة أمام بيراميدز".

تحذير من توروب للاعبي الأهلي

أشار المصدر إلى أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة ييس توروب عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة كاملة، عرض فيها لقطات مختصرة لمباراتي الزمالك ضد بيراميدز وإنبي.

واختتم المصدر: "وأعطي توروب تعليمات صارمة للاعبي الدفاع على وجه التحديد بفرض رقابة شديدة على الثنائي ناصر منسي وخوان بيزيرا، وعدم منحهما فرصة التوغل داخل منطقة جزاء الأهلي أو استلام الكرة في مساحات لضمان الحفاظ على نظافة شباك الفريق الأحمر خلال هذه المواجهة".

مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
معركة بين "الدهابة" بجبال سفاجا ومقتل 8 أشخاص.. الداخلية تكشف التفاصيل
غارات إسرائيلية مكثفة.. الاحتلال يستهدف أكثر من 40 موقعًا لـ"حزب الله"
جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة
إعلان

إعلان

