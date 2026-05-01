اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد الزمالك، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

من جانبه كشف الإعلامي جمال الغندور أن اللاعب أحمد رمضان بيكهام، مدافع الأهلي، دخل في محاولات جادة للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا في مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر قناة المحور، أن بيكهام تواصل مع عادل مصطفى، المدرب العام للفريق، مطالبًا إياه بنقل رغبته إلى المدير الفني ييس توروب، من أجل منحه الثقة والتواجد في التشكيل الأساسي خلال لقاء الغد، في ظل رغبته في إثبات نفسه في واحدة من أهم مباريات الموسم.

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك؟

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، و يستضيفها في ستاد القاهرة.

