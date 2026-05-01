أكسيوس: ويتكوف أرسل قائمة تعديلات على الاتفاق مع إيران

كتب : وكالات

05:14 م 01/05/2026

ستيف ويتكوف

كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت تعديلات جديدة على مسار الاتفاق مع إيران، تضمنت شروطاً إضافية تتعلق بالبرنامج النووي، وذلك ضمن جهود المفاوضات الجارية.

ووفقاً لما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع، فقد أرسل ستيف ويتكوف قائمة تعديلات يوم الاثنين، ركزت بشكل أساسي على إعادة إدراج الملف النووي ضمن نص الاتفاق.

وتضمنت هذه التعديلات مطالبة إيران بتقديم تعهد بعدم نقل أي يورانيوم مخصب طوال فترة استمرار المفاوضات.

كما شملت المقترحات الأمريكية طلب التزام إيراني بعدم استئناف أي نشاط داخل المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

حرب إيران واشنطن يورانيوم إيران الملف النووي ويتكوف

