أكسيوس: ويتكوف أرسل قائمة تعديلات على الاتفاق مع إيران

كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة طرحت تعديلات جديدة على مسار الاتفاق مع إيران، تضمنت شروطاً إضافية تتعلق بالبرنامج النووي، وذلك ضمن جهود المفاوضات الجارية.

ووفقاً لما نقله موقع أكسيوس عن مصدر مطلع، فقد أرسل ستيف ويتكوف قائمة تعديلات يوم الاثنين، ركزت بشكل أساسي على إعادة إدراج الملف النووي ضمن نص الاتفاق.

وتضمنت هذه التعديلات مطالبة إيران بتقديم تعهد بعدم نقل أي يورانيوم مخصب طوال فترة استمرار المفاوضات.

كما شملت المقترحات الأمريكية طلب التزام إيراني بعدم استئناف أي نشاط داخل المنشآت النووية التي تعرضت للقصف.