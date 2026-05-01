تصدر اسم الفنانة تارا عبود، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.

تاراد عبود عن علاقتها بـ أحمد رمزي: "احنا صحاب في الحقيقة"

وقالت تارا عبود: "إحنا أصحاب في الحقيقة، لكن الجمهور عندما يرى أصحاب بجد، ويحبان بعضهما في التمثيل يظن ذلك".

وأشارت إلى أنها تتلقى يوميا رسائل تطالبها بالزواج من أحمد رمزي في كل تفاعل لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت، أن سر نجاح مشاهدهما يكمن في وجود "علاقة احترام ومودة وتفاهم انعكست على الشاشة"، كاشفة عن اعتراف أحمد رمزي بـ "الغيرة المهنية" من طريقة عملها، وأنها كانت تحرص على تدوين ملاحظات على "الآيباد" الخاص بها قبل المشاهد.

تارا عبود: "مسلسل فخر الدلتا نقطة مهمة في مشواري الفني"

وتابعت، أن مشاركتها فى مسلسل "فخر الدلتا" تمثل نقطة مهمة في مشوارها الفني، خاصة أنها خاضت من خلاله تجربة الكوميديا المصرية للمرة الأولى، وهو ما اعتبرته تحديا كبيرا على المستوى الفني والشخصي، مشيرة إلى أن الكوميديا تتطلب حسا مختلفا وأداء يتجاوز مجرد النطق الصحيح، ليصل إلى فهم الإيقاع وطبيعة الموقف.

وكشفت تارا عبود، عن استمرارها في دراسة الطب رغم انشغالها بالتمثيل، مؤكدة أنها تسعى لتحقيق توازن بين التزاماتها الدراسية ومواعيد التصوير، بهدف النجاح في المجالين معا.

مسلسل "فخر الدلتا" بطولة أحمد رمزي، كمال أبو رية، انتصار، خالد زكي، تارا عبود، نبيل عيسى، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبدالعظيم، أحمد عصام السيدن إخراج هادي بسيوني.

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات لمطربين

مي الغيطي تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم "The Mummy"