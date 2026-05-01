الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المصرية والأفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك اليوم الجمعة ١ مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري لموسم ٢٠٢٥/٢٦.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري

وتقام المباراة في تمام الساعة ٨ مساءً على ستاد " القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

