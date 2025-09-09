مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة والمعلقين.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبوركينا فاسو

05:32 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة مصر وبوركينا فاسو
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (4)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (2)
  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (1)
  • عرض 8 صورة
    مصطفى محمد من مباراة مصر وبوركينا فاسو
  • عرض 8 صورة
    محمد عبد المنعم من مباراة مصر وبوركينا فاسو 2024
  • عرض 8 صورة
    تريزيجيه من مباراة مصر وبوركينا فاسو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

90 دقيقة تفصل محبي كرة القدم المصرية عن مباراة حاسمة لمنتخب مصر مع مستضيفه بوركينا فاسو قد تحسم تأهل الفراعنة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو والمعلقين

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة أون سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى بينما يعلق مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.

وتنقل قناة SSC السعودية و mbc masr مباراة مصر وبوركينا فاسو إذ سيعلق على المباراة كل من فارس عوض وعصام عبده على".

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة متفوقاً على نظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ 14 نقطة.

اقرأ أيضًا:
الكشف عن أسباب سفر زوجة الراحل إبراهيم شيكا خارج مصر (خاص)

تصوير احتضاره وسفر مفاجئ.. 4 مشاهد أثارت الجدل حول أرملة إبراهيم شيكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو ميعاد ماتش مصر وبوركينا فاسو القناة الناقلة لمصر وبوركينا فاسو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم