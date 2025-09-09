90 دقيقة تفصل محبي كرة القدم المصرية عن مباراة حاسمة لمنتخب مصر مع مستضيفه بوركينا فاسو قد تحسم تأهل الفراعنة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو والمعلقين

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة أون سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى بينما يعلق مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.

وتنقل قناة SSC السعودية و mbc masr مباراة مصر وبوركينا فاسو إذ سيعلق على المباراة كل من فارس عوض وعصام عبده على".

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة متفوقاً على نظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ 14 نقطة.

