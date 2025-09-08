القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر موقف مجلس إدارة النادي الأهلي من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ميجيل كاردوزو لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"نعم تم ترشيح كاردوزو لخلافة ريبيرو للسيرة الذاتية القوية التي يتمتع بها إذ وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الترجي وصن داونز ولكن لم يتم حسم أمره بعده".

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان الأهلي قد أعلن رحيل ريبيرو بعد خسارته بهدفين نظيفين على يد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري ليتولى عماد النحاس مهمة القيادة الفنية بصورة مؤقتة للفريق.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن كاردوزو دخل كذلك حسابات اتحاد الكرة للتعاقد معه حال عدم استمرار حسام حسن في منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني.

ويتصدر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال فوز منتخب مصر بمباراة بوركينا فاسو فسيتأهل مباشرة إلى منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها دول: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

اقرأ أيضًا:

"شيكابالا بالاستديو التحليلي".. قناة جديدة تعلن نقل مباراة مصر وبوركينا فاسو مع MBC مصر

الخطيب يرفض مقترح لجنة التخطيط بخصوص مدرب الأهلي الجديد (خاص)