هل اقترب الأهلي من تجديد عقد أحمد عبدالقادر؟.. رد حاسم من شوبير

القاهرة - مصراوي

أوضح شوبير موقف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من المشاركة مع بعد تولي عماد النحاس مهمة الإدارة الفنية للفريق بصورة مؤقتة.

وأشار شوبير عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد إلى أن اللاعب أحمد عبد القادر أصبح لديه فرصة كبيرة في المشاركة مع الفريق وذلك بعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق بقرار من عماد النحاس ووليد صلاح الدين.

وأضاف مقدم البرنامج الرئيسي بقناة الأهلي:"كل اللى بيقول أن الأهلي هيجدد لأحمد عبد القادر، ده كلام غلط ومفيش حاجة من دي دلوقتي النادي بيفكر فيها، وأن النادي قافل كل الملفات ده لحد ما يشوفه مستواه مع الفريق عامل إزاي".

وأتم شوبير:"أحمد عبد القادر مش هيجدد للنادي الأهلي إلا لو ضمن إنه هيلعب مع الفريق بشكل مستمر".