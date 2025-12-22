"أذاني".. رد قوي من عمرو زكي لاعب الزمالك السابق على شائعة مرضه

"مش خايفين من صلاح ولا مرموش".. كيف علق مدرب زيمبابوي عن مواجهة مصر؟

رد عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الشائعات التي تتردد باستمرار حول معاناته من أزمات صحية.

وقال زكي في تصريحات، عبر قناة "أون": "كل فترة يطلع عليا شائعات أني تعبان وبموت، اللي بيقول كده مفكرش يسأل عليا مرة والكلام ده بسبب إزعاج لأسرتي لدرجة أن بنتي، قالتلي هو مفيش كلام غلط بيتقال غير عليك".

وأضاف: "يمكن اللي بيقول كده عايز يستفزني علشان أخرج أرد وأظهر، لكن لو عايزني ارجع للساحة تاني ليه متكلمنيش بشكل شخصي بدل ما ينشر كلام يؤثر عليا ويؤذيني أنا وأهل بيتي".

وتابع: "أنا كنت حزين من الكلام، علشان كده مكنتش بحاول أرد أو أتكلم علشان، أنا طول عمري قريب من الإعلام، وعارف أن لازم الإعلامي، يكون دقيق في كلامه، لأن في كلمة تتقال تبني، وكلمة تانية ممكن تهدم".

واختتم زكي تصريحاته: "كان ممكن أطلع وأرد على الشخص اللي اتكلم عليا، ومش هيفرق معايا فرق سن ولا منصب، بس أنا مش هحقق اللى هو عايزه".

