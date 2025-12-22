مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

"أذاني".. رد قوي من عمرو زكي لاعب الزمالك السابق على شائعة مرضه

كتب - يوسف محمد:

02:33 ص 22/12/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 10 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 10 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 10 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 10 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 10 صورة
    هدف عمرو زكي في السنغال
  • عرض 10 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 10 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 10 صورة
    عمرو زكي

رد عمرو زكي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الشائعات التي تتردد باستمرار حول معاناته من أزمات صحية.

وقال زكي في تصريحات، عبر قناة "أون": "كل فترة يطلع عليا شائعات أني تعبان وبموت، اللي بيقول كده مفكرش يسأل عليا مرة والكلام ده بسبب إزعاج لأسرتي لدرجة أن بنتي، قالتلي هو مفيش كلام غلط بيتقال غير عليك".

وأضاف: "يمكن اللي بيقول كده عايز يستفزني علشان أخرج أرد وأظهر، لكن لو عايزني ارجع للساحة تاني ليه متكلمنيش بشكل شخصي بدل ما ينشر كلام يؤثر عليا ويؤذيني أنا وأهل بيتي".

وتابع: "أنا كنت حزين من الكلام، علشان كده مكنتش بحاول أرد أو أتكلم علشان، أنا طول عمري قريب من الإعلام، وعارف أن لازم الإعلامي، يكون دقيق في كلامه، لأن في كلمة تتقال تبني، وكلمة تانية ممكن تهدم".

واختتم زكي تصريحاته: "كان ممكن أطلع وأرد على الشخص اللي اتكلم عليا، ومش هيفرق معايا فرق سن ولا منصب، بس أنا مش هحقق اللى هو عايزه".

أقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو زكي نادي الزمالك منتخب مصر أزمة عمرو زكي الصحية مرض عمرو زكي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات