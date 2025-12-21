19 صورة لاستعداد بنتايك لحفل زفافه على ابنة أحمد سليمان

"مش خايفين من صلاح ولا مرموش".. كيف علق مدرب زيمبابوي عن مواجهة مصر؟

شارك مصمم الأزياء المصري إسلام سعد، متابعيه بالظهور الأول للنجم المغربي محمود بنتايك محترف نادي الزمالك، قبل ساعات من احتفاله بحفل زفافه مساء اليوم الأحد.

ونشر إسلام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من تجهيزات بنتايك رفقة أسرته وأحمد سليمان بتعليق:"عريس الليلة".

ومن المقرر أن يحتفل المغربي محمود بنتايك لاعب نادي الزمالك، بزفافه على سندس الابنة الوسطى لأحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء مساء اليوم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكانت أسرة محمود بنتايك وصلت إلى القاهرة قادمة من المغرب خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان بنتايك عقد قرانه على سندس أحمد سليمان بمكتب جوازات الأجانب في العاصمة الإدارية، وذلك بعد أيام قليلة من عودته من المشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، التي توج خلالها أسود الأطلس باللقب عقب الفوز على منتخب الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.