قائمة بيراميدز لمواجهة مسار في كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن قائمة الفريق لمباراة مسار المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره مسار يوم الاثنين في الخامسة مساءً على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ32 من البطولة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد، زياد هيثم

في خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، علي جبر، أسامة جلال، طارق علاء، كريم حافظ

في خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، محمود زلاكة، وليد الكرتي، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو

في خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما