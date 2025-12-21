رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد إخطار نادي غزل المحلة بالقرار رسميًا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من إقامتها في الثامنة مساءً كما كان محددًا من قبل.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أندية فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.

وكان الفريق الأحمر قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة أمام إنبي بهدف دون رد، قبل أن يعود لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات.