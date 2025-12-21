مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 0
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 1
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

رسميا.. تعديل موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

كتب : محمد خيري

05:01 م 21/12/2025

فريق الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، بعد إخطار نادي غزل المحلة بالقرار رسميًا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من إقامتها في الثامنة مساءً كما كان محددًا من قبل.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه أندية فاركو، طلائع الجيش، إنبي، المقاولون العرب، غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.

وكان الفريق الأحمر قد افتتح مشواره في البطولة بالخسارة أمام إنبي بهدف دون رد، قبل أن يعود لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي غزل المحلة رابطة الأندية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية