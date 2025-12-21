مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

2 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 3
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

0 2
17:15

برشلونة

جميع المباريات

النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

كتب - يوسف محمد:

06:28 م 21/12/2025
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد جاب الله، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها طاهر محمد طاهر لاعب الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا أمس بكأس عاصمة مصر.

وقال أحمد جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "طاهر محمد اشتكى من آلام في الركبة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي".

وفي سياق متصل، كشف جاب الله آخر تطورات إصابة محمد مجدى أفشة، قائلا: "محمد مجدي أفشة تخلص من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية".

واختتم جاب الله تصريحاته: "أفشة تعافى بشكل كامل من الآلام السمانة، التي كان يعاني منها في الأيام الماضية وشارك في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي اليوم".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

طاهر محمد طاهر النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا محمد مجدي أفشة

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

