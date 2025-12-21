النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة طاهر محمد

"لن نتحدث عن التتويج باللقب".. تعليق ناري من تريزيجيه قبل مواجهة زيمبابوي

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد جاب الله، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها طاهر محمد طاهر لاعب الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا أمس بكأس عاصمة مصر.

وقال أحمد جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "طاهر محمد اشتكى من آلام في الركبة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الماضي".

وفي سياق متصل، كشف جاب الله آخر تطورات إصابة محمد مجدى أفشة، قائلا: "محمد مجدي أفشة تخلص من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية".

واختتم جاب الله تصريحاته: "أفشة تعافى بشكل كامل من الآلام السمانة، التي كان يعاني منها في الأيام الماضية وشارك في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي اليوم".

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز يوم الجمعة الماضي، على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

