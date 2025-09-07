مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

ليتوانيا

- -
19:00

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

كازاخستان

جميع المباريات

إعلان

"قائمة الراحلين".. طلب مفاجئ من الخطيب لـ عماد النحاس بعد تعيينه

12:46 م الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس من مران الأهلي في ميامي
  • عرض 9 صورة
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 9 صورة
    عماد النحاس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس مطالبة عماد النحاس بتجهيز قائمة الراحلين عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور من مصدر داخل النادي الأهلي، إن محمود الخطيب فاجأ عماد النحاس خلال الاجتماعات السابقة بمطالبته بتجهيز قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير.

وأضاف: "الخطيب خلال اجتماعه مع الجهاز الفني طالب منهم بالإضافة إلى لجنة التخطيط، تجهيز قائمة المرشحين للرحيل عن النادي في يناير المقبل من أجل العمل عليها مبكراً".

وتابع: "الخطيب تحدث مع النحاس مباشرًا أنه المسئول عن احتياجات الفريق الفترة المقبلة دون الانتظار لتعيين مدير فني أجنبي، تحسبا لتأخر التعاقد مع مدير فني جديد".

وأختتم : "النحاس وعد الخطيب بإنهاء الملف قريبًا، والوقوف على احتياجات الفريق خلال الأيام المقبلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب عماد النحاس تحضير قائمة الراحلين عن الاهلي الانتقالات الشتوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة