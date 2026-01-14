مباريات الأمس
جميع المباريات

سيف الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك بعد وداع أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

04:36 م 14/01/2026
انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان اللاعب عاد إلى القاهرة مؤخرًا قادمًا من تونس عقب حصوله على راحة لعدة أيام، بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.

وشارك سيف الجزيري في الفقرة البدنية، بجانب مشاركته في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المصري غدًا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك مران الزمالك

