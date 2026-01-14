خالد الغندور يعلن انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ناصر ماهر في بيراميدز".

ويُعد ناصر ماهر من العناصر التي شاركت بانتظام مع الزمالك خلال الموسم الجاري، حيث خاض 19 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، إلى جانب صناعتين للأهداف، ما يعكس تأثيره الفني مع الفريق قبل رحيله المرتقب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية بين الطرفين.