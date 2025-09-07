حسين الشحات يثير الجدل بتناوله مادة "الجل".. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثارت صورة متداولة للاعب النادي الأهلي حسين الشحات، خلال تواجده على مقاعد بدلاء منتخب مصر الثاني في المباراة الودية أمام تونس، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن ظهر وهو يتناول شيئًا ما، ما دفع الجماهير للتساؤل عن طبيعة ما كان يضعه في فمه أثناء اللقاء.

الصورة التي التقطتها الكاميرات أظهرت الشحات وهو يجلس على دكة البدلاء بعد مرور 16 دقيقة من انطلاق المباراة، وقد بدا عليه أنه يضع مادة معينة في فمه، الأمر الذي أثار علامات استفهام بين الجماهير، قبل أن تتضح حقيقة ما كان يتناوله.

وبحسب ما تم تداوله اتضح أن حسين الشحات كان يتناول ما يُعرف بـ"الجل الغذائي"، وهو نوع من المكملات الغذائية التي أصبحت شائعة بين لاعبي كرة القدم خلال الفترة الأخيرة".

ويُعرف هذا الجل بقدرته على تعزيز الطاقة السريعة للجسم، كما يساهم في تسريع عملية الاستشفاء البدني والتقليل من آثار الإجهاد العضلي، خصوصًا في فترات التوقف القصيرة أو خلال فترات الإحماء قبل المشاركة في المباريات.

وأكدت التقارير أن الجل المستخدم لا يحتوي على أي مواد منشطة أو عناصر محظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ما يجعله آمناً للاستخدام من قبل اللاعبين دون أن يعرضهم لأي مساءلة قانونية أو انضباطية.