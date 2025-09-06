كتبت-هند عواد:

شارك أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه"، ثنائي النادي الأهلي ومنتخب مصر، في إعلان دعائي جديد لإحدى شركات مشروبات الكافيين.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لزيزو وتريزيجيه في الإعلان عن مشروب كافيين بارد.

وظهر زيزو وتريزيجيه وهما يجيبان عن سؤال: "لو ما كنتوش لعبتوا كرة، كنتوا تحبوا تعملوا إيه؟".

وأجاب الثنائي بشكل ساخر: "كنت هاحب، برقص، بهاجم، بدافع، بركن، بخطف، بوزع".

وجاء زيزو في الإعلان بعدة شخصيات مثل محامٍ، ملاكم، موزع بيتزا، ومقاتل، بينما ظهر تريزيجيه في أدوار مختلفة منها فرد أمن، متسابق، ومستثمر.

اقرأ أيضًا:

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو



لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو



حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا



