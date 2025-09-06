"لقطة لم تنقلها كاميرا المباراة".. 6 صور ترصد تجاهل زيزو لمصافحة حسام حسن
كتبت ـ نهى خورشيد:
تجاهل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، مصافحة حسام حسن المدير الفني للفراعنة أثناء تبديله في لقاء إثيوبيا بتصفيات كأس العالم.
تبديل زيزو في مباراة مصر وإثيوبيا
ولم يصافح زيزو حسام حسن بعد خروجه في الشوط الثاني مستبدلًا.
وغادر زيزو الملعب في الدقيقة ٦٣ وشارك بدلًا منه إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي
نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا
وفاز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش من ركلتي جزاء.
