كتب - نهى خورشيد

نجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد أمام نظيره الإثيوبي، في اللقاء المقام مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص الشوط الأول لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا

بدأت الخطورة مبكراً من جانب الفراعنة، إذ حاول محمد صلاح التقدم عبر ركلة ثابتة في الدقيقة 12، قبل أن يهيئ كرة رائعة لمحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 18 لكن الحارس الإثيوبي تألق وأبعدها إلى ركنية.

وبعد دقيقة واحدة فقط، كاد أسامة فيصل أن يفتتح التسجيل بضربة رأس قوية من عرضية زيزو، غير أن الحارس واصل تألقه وحرم مصر من هدف محقق.

وعلى عكس مجريات اللعب، كاد المنتخب الإثيوبي أن يسجل من تسديدة بعيدة في الدقيقة 28 إلا أن محمد الشناوي تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 38 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مصر بعد عرقلة تريزيجيه، ليتقدم محمد صلاح ويسدد الكرة بثقة على يسار الحارس، معلناً الهدف الأول في الدقيقة 40.

وقبل انتهاء المباراة، سجل عمر مرموش الهدف الثاني للفراعنة من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 47 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

تشكيل منتخب مصر لمباراة إثيوبيا

وبدأ حسام حسن مباراة مصر وإثيوبيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - أسامة فيصل.