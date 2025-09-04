كتب ـ نهى خورشيد

واصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعداداته القوية على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ويستعد الفراعنة أيضاً لمباراة ثانية أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واغادوغو.

وشهد المران مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول، إلى جانب جميع عناصر المنتخب.

وبدأ التدريب بفقرة بدنية وإطالات، أعقبها تنفيذ جمل فنية متنوعة، ثم تدريبات على التسديد، قبل أن يختتم الجهاز الفني بقيادة التوأم بتقسيمة شهدت تجريب أكثر من خطة تكتيكية.

وحضر المران عدد من قيادات الاتحاد المصري لكرة القدم، في مقدمتهم هاني أبو ريدة رئيس مجلس الإدارة، وخالد الدرندلي نائب الرئيس، والمستشار أحمد حلمي الشريف، ومحمد أبو حسين عضوا المجلس، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر وإثيوبيا يوم الجمعة المقبل، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.