أول تعليق من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك من زد في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من زد في كأس عاصمة مصر

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على هزيمة فريقه اليوم أمام فريق زد، في كأس عاصمة مصر، بنتيجة هدف دون مقابل.

وقال جمال، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنت أتمنى تحقيق الفوز اليوم على حساب زد، لكن لا أريد ظلم أي لاعب شارك خاصة العناصر الشابة، في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق".

وأضاف:"حرصت على إشراك بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم أمام زد، لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قمت بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بسبب عدم قدرة اللاعبين على إنهاء الهجمات بشكل مميز، بالإضافة إلى إصابة أكثر من لاعب خلال المباراة".

وتابع: سنعمل على تجهيز اللاعبين بشكل جيد من الناحية البدنية، خلال الفترة المقبلة، كذلك الجانب النفسي خاصة في ظل تراجع الحالة النفسية للاعبين، قبل عودة منافسات الدوري وكأس الكونفدرالية".

واختتم جمال تصريحاته: "أركز بشكل كبير في الفترة الحالية على مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، أنتظر عودة اللاعبين الدوليين لتجهيز الفريق بشكل كامل، قبل مباريات كأس الكونفدرالية".

وكان نادي الزمالت تلقى الهزيمة اليوم أمام فريق زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

