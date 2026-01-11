مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

0 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك من زد في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

09:38 م 11/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عزاء والد معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 13 صورة
    معتمد جمال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على هزيمة فريقه اليوم أمام فريق زد، في كأس عاصمة مصر، بنتيجة هدف دون مقابل.

وقال جمال، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنت أتمنى تحقيق الفوز اليوم على حساب زد، لكن لا أريد ظلم أي لاعب شارك خاصة العناصر الشابة، في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق".

وأضاف:"حرصت على إشراك بعض اللاعبين الأساسيين في مباراة اليوم أمام زد، لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم، قمت بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني بسبب عدم قدرة اللاعبين على إنهاء الهجمات بشكل مميز، بالإضافة إلى إصابة أكثر من لاعب خلال المباراة".

وتابع: سنعمل على تجهيز اللاعبين بشكل جيد من الناحية البدنية، خلال الفترة المقبلة، كذلك الجانب النفسي خاصة في ظل تراجع الحالة النفسية للاعبين، قبل عودة منافسات الدوري وكأس الكونفدرالية".

واختتم جمال تصريحاته: "أركز بشكل كبير في الفترة الحالية على مباراة المصري البورسعيدي المقبلة، أنتظر عودة اللاعبين الدوليين لتجهيز الفريق بشكل كامل، قبل مباريات كأس الكونفدرالية".

وكان نادي الزمالت تلقى الهزيمة اليوم أمام فريق زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

معتمد جمال الزمالك وزد كأس عاصمة مصر مباراة الزمالك وزد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو ووزرائه من التدخل في احتجاجات إيران: قد يؤدي
شئون عربية و دولية

تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو ووزرائه من التدخل في احتجاجات إيران: قد يؤدي
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"
مسرح و تليفزيون

"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران