"بينهم عمر جابر".. نادي الزمالك يكشف تفاصيل إصابة رباعي الفريق

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة، التي تعرض لها رباعي الفريق، خلال مباراة الفريق أمام زد اليوم، في كأس عاصمة مصر.

وتعرض الرباعي عمر جابر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، علي عبد المجيد ويوسف وائل "فرنسي"، للإصابة خلال مباراة الفارس الأبيض وزدن التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وأشار الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خلال المركز الإعلامي للنادي، أن عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تعرض لإصابة في الركبة، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حالته".

وأوضح الجهاز الطبي للفارس الأبيض، أن أحمد عبد الرحيم "إيشو" تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة، في حين تعرض علي عبد المجيد لإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما اشتكى يوسف وائل "فرنسي"، من إصابة بشد في عضلة السمانة.

ويذكر أن نادي الزمالك تلقى الهزيمة اليوم أمام نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

