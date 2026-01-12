مباريات الأمس
بعد اقتراب حسم الصفقة.. أبرز المعلومات عن يوسف بلعمري لاعب الأهلي الجديد

كتب – محمد عبدالسلام:

06:14 ص 12/01/2026
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري
    يوسف بلعمري

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي الرجاء المغربي للتعاقد مع الظهير الأيسر يوسف بلعمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الأهلي توصل إلى اتفاق نهائي مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري خلال شهر يناير الحالي، موضحا أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وأضاف المصدر أن بلعمري اجتاز الكشف الطبي منذ أسبوعين في المغرب، مشيرا إلى أن صورة من التقرير الطبي أرسلت إلى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب المغربي يوسف بلعمري وفقا لترنسفير ماركت:

مواليد 20 سبتمبر 1998 (27 عامًا).

تخرج في مدرسة شبان نادي الفتح الرباطي.

تم تصعيده للفريق الأول للفتح عام 2017 عن عمر 19 عاما.

تقدر قيمته السوقية بحوالي 1.5 مليون يورو.

خاض مع الفتح الرباطي 121 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 19 تمريرات حاسمة.

انتقل إلى الرجاء المغربي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفتح.

سبق له تمثيل منتخبات المغرب للشباب والمنتخب الأولمبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

