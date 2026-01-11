مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

2 2
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"بعد الجزار".. الأهلي ينهي اتفاقه مع ثاني صفقاته الشتوية

كتب : مصراوي

11:56 م 11/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 10 صورة
    شعار النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    شعار الأهلي
  • عرض 10 صورة
    شعار النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    شعار النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    شعار الأهلي في مراسم قرعة كأس العالم للأندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي لضم الظهير الأيسر للفريق يوسف بلعميري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أنهى اتفاقه مع الرجاء المغربي، لضم يوسف بلعمري، خلال يناير الجاري، اللاعب وقع على عقود انتقاله لمدة 3 سنوات ونصف".

وأضاف: "بلعمري كان قد اجتاز الكشف الطبي منذ أسبوعين في المغرب، وتم إرسال صورة من التقرير الطبي إلى الأهلي خلال الساعات الماضية".

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، استعدادا للمنافسة بقوة في كافة البطولات، سواء المحلية أو القارية التي يخوضها الأحمر.

ويذكر أن يوسف بلعمري يتواجد حاليا في معسكر منتخب المغرب، المشارك في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويستعد منتخب أسود الأطلس، يستعد لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال الساعات الماضية، أن المارد الأحمر أنهى اتفاقه مع عمرو الجزائر مدافع فريق البنك الأهلي أيضًا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)

"استعدادا لمواجهة السنغال".. إبراهيم حسن يعلن موعد سفر بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي يوسف بلعمري عمرو الجزار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"
زووم

بيومي فؤاد يعتذر باكيًا لمحمد سلام: "لو زعلان مني أنا آسف"
فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
رياضة عربية وعالمية

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان