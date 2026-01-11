"بعد الجزار".. الأهلي ينهي اتفاقه مع ثاني صفقاته الشتوية

"بعد الهزيمة من زد".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من زد في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من معتمد جمال بعد هزيمة الزمالك من زد في كأس عاصمة مصر

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي لضم الظهير الأيسر للفريق يوسف بلعميري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي أنهى اتفاقه مع الرجاء المغربي، لضم يوسف بلعمري، خلال يناير الجاري، اللاعب وقع على عقود انتقاله لمدة 3 سنوات ونصف".

وأضاف: "بلعمري كان قد اجتاز الكشف الطبي منذ أسبوعين في المغرب، وتم إرسال صورة من التقرير الطبي إلى الأهلي خلال الساعات الماضية".

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، استعدادا للمنافسة بقوة في كافة البطولات، سواء المحلية أو القارية التي يخوضها الأحمر.

ويذكر أن يوسف بلعمري يتواجد حاليا في معسكر منتخب المغرب، المشارك في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويستعد منتخب أسود الأطلس، يستعد لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، خلال الساعات الماضية، أن المارد الأحمر أنهى اتفاقه مع عمرو الجزائر مدافع فريق البنك الأهلي أيضًا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

فكري صالح يكشف لمصراوي رأيه في مستوى منتخب مصر مع حسام حسن (خاص)

"استعدادا لمواجهة السنغال".. إبراهيم حسن يعلن موعد سفر بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة