موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من زد في كأس عاصمة مصر

الزمالك يتلقى الهزيمة أمام زد بهدف دون مقابل في كأس عاصمة مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للفارس الأبيض، في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية على يد فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد لفارس الأبيض عند 4 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة السادسة، فيما رفع فريق زد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

