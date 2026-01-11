مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 2
17:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 1
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

0 0
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الهزيمة من زد في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

08:25 م 11/01/2026
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي للفارس الأبيض، في بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية على يد فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد لفارس الأبيض عند 4 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة السادسة، فيما رفع فريق زد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي

"بعد الهزيمة من زد".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إعلان

إعلان

