تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

- -
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

- -
16:30

الأهلي

"المنتخب أهم من مشاكل الدوري".. نجم الزمالك السابق يعلق على مواجهة إثيوبيا المقبلة

12:22 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

منتخب مصر

كتبت ـ نهى خورشيد:

قال هشام يكن، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إن ملامح الفرق في الدوري المصري لم تتضح بعد، وهو ما يمثل أولى الصعوبات التي قد تواجه المنتخب الوطني أمام إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

وأضاف يكن، في تصريحاته تلفزيونية مساء الأربعاء:" مصلحة منتخب مصر تظل دائماً فوق أي أزمات أو خلافات قائمة داخل الدوري المحلي".

واختتم تصريحاته مؤكداً: "الجميع يقف خلف المنتخب ويدعمه بكل قوة من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية".

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب منتخب مصر في تصيفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ويتصدر المنتخب جدول ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، فيما يحتل المنتخب الإثيوبي المركز الرابع بـ 6 نقاط بفارق نقطتين عن سيراليون صاحب المركز الثالث.

