كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

26 21
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 5
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الجهاز الطبي للزمالك يعلن إصابة مهاجمي الفريق

كتب : هند عواد

09:06 م 30/09/2025
كتبت - هند عواد:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي، مساء أمس.

وذكر الجهاز الطبي للزمالك، في بيان رسمي، أن إصابة عدي الدباغ في العضلة الضامة، كما اشتكى ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، للوقوف على حجم الإصابة التي تعرّضا لها.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في الخامسة مساء يوم السبت 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

