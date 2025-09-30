الجهاز الطبي للزمالك يعلن إصابة مهاجمي الفريق

"الأعلى تقييمًا".. ماذا قدم حسين الشحات خلال 29 دقيقة بمباراة الأهلي و

كتبت - هند عواد:

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي، مساء أمس.

وذكر الجهاز الطبي للزمالك، في بيان رسمي، أن إصابة عدي الدباغ في العضلة الضامة، كما اشتكى ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة، للوقوف على حجم الإصابة التي تعرّضا لها.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في الخامسة مساء يوم السبت 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

