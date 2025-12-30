مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. شوبير يكشف انتقال حامد حمدان لنادي بيراميدز

كتب : محمد خيري

02:22 م 30/12/2025 تعديل في 02:39 م
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان (3)
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 13 صورة
    عدي الدباغ وحامد حمدان
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 13 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انضمام اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم فريق بتروجيت، إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات انتقال حامد حمدان إلى صفوفه، وينتظم غدًا في تدريبات الفريق".

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب، وسط تقارير سابقة تؤكد أن مسؤولي نادي بتروجيت توصلوا إلى اتفاق مع الزمالك لانتقال حمدان في يناير مقابل 20 مليون جنيه، إلا أن الأبيض لم يحسم الصفقة رسميًا حتى الآن، مع استمرار مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان بتروجيت نادي بتروجيت بيراميدز أحمد شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟