عاجل.. شوبير يكشف انتقال حامد حمدان لنادي بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انضمام اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم فريق بتروجيت، إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: "أنهى نادي بيراميدز إجراءات انتقال حامد حمدان إلى صفوفه، وينتظم غدًا في تدريبات الفريق".

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب، وسط تقارير سابقة تؤكد أن مسؤولي نادي بتروجيت توصلوا إلى اتفاق مع الزمالك لانتقال حمدان في يناير مقابل 20 مليون جنيه، إلا أن الأبيض لم يحسم الصفقة رسميًا حتى الآن، مع استمرار مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز.

