"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة المقاولون العرب، والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهد تشكيل الأهلي اعتماد الجهاز الفني على مجموعة من اللاعبين الشباب، مع غياب العناصر الأساسية والكبار عن القائمة.

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: حازم جمال

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، أحمد عابدين، إياد مدحت، مهند الشامي

خط الوسط: إبراهيم عادل، محمد رأفت، إبراهيما كاظم، عمر معوض، محمد عبد الله

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم

دكة البدلاء: إياد تامر، محمد زعلوك، هشام مصطفى، ياسين عاطف، بلال عطية، محمد عاطف، حمزة الدجوي، محمود لبيب، معاذ عطية.