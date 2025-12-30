مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

بعد البيان العاصف.. تحرك سريع من الزمالك تجاه جون إدوارد

كتب : محمد خيري

03:03 م 30/12/2025
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
    جون إدوارد وعبد الناصر محمد
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر

يعقد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، جلسة خلال الساعات المقبلة مع المدير الرياضي جون إدوارد، لمناقشة أوضاع فريق الكرة، خصوصًا بعد البيان الذي أصدره إدوارد صباح اليوم الثلاثاء.

وكان جون إدوارد أصدر بيان قوي ضد مجلس الإدارة، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، كشف خلاله عن عدد من التفاصيل المتعلقة بالفريق والأزمات السابقة المتعلقة بالوضع المالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن حسين لبيب، رئيس النادي، توجه إلى فرنسا في رحلة علاجية قد تستغرق أسبوعًا، موضحًا أنه كلف هشام نصر بإدارة شؤون النادي خلال فترة غيابه.

وأضاف المصدر أن هشام نصر سيعقد جلسة طارئة مع المدير الرياضي لمناقشة تداعيات بيانه الأخير والموقف النهائي للجهاز الفني مع اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف.

وأشار المصدر إلى وجود حالة استياء داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن البيان، الذي كشف عن تفاصيل الأمور المالية للنادي، في العلن بدلا من تسوية الأمور في الغرف المغلقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مجلس الزمالك

