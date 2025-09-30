"لم يسدد كرة".. ماذا قدم خوان بيزيرا مع الزمالك أمام الأهلي؟

"الأعلى تقييمًا".. ماذا قدم حسين الشحات خلال 29 دقيقة بمباراة الأهلي و

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يظهر المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان بيزيرا بالصورة التي كانت منتظرة منه خلال مباراة الأهلي عطفًا على المستويات التي يقدمها مع فريقه منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وشارك بيزيرا أساسيًا بقميص الزمالك خلال المباراة ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف بل اكتفى بتمريرة مفتاحية لزميله عدي الدباغ ولكن الأخير لم يستغلها وتصدى محمد الشناوي لتسديدته من داخل منطقة الجزاء.

ولمسّ الجناح الأيمن البرازيلي الكرة 21 لمسة مررها 6 مرات من بينها 4 تمريرات صحيحة بدقة 67%، فيما أرسل كرة طولية واحدة خاطئة بينما لم يسدد كرة على المرمى أو خارجه بينما جاءت المراوغات الثلاث التي حاول القيام بها خاطئة.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا فازم بـ 6 التحامات أرضية من أصل 10 فيما خسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه، فيما خسر الاستحواذ 9 مرات وحصل على 6 أخطاء بينما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

إحصائيات خوان بيزيرا مع الزمالك

وشارك اللاعب البرازيلي بقميص الزمالك منذ انضمامه بـ 10 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع 3 خلال 760 دقيقة لعب.

