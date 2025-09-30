مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"لم يسدد كرة".. ماذا قدم خوان بيزيرا مع الزمالك أمام الأهلي؟

كتب : مصراوي

04:10 م 30/09/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يظهر المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان بيزيرا بالصورة التي كانت منتظرة منه خلال مباراة الأهلي عطفًا على المستويات التي يقدمها مع فريقه منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وشارك بيزيرا أساسيًا بقميص الزمالك خلال المباراة ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف بل اكتفى بتمريرة مفتاحية لزميله عدي الدباغ ولكن الأخير لم يستغلها وتصدى محمد الشناوي لتسديدته من داخل منطقة الجزاء.

ولمسّ الجناح الأيمن البرازيلي الكرة 21 لمسة مررها 6 مرات من بينها 4 تمريرات صحيحة بدقة 67%، فيما أرسل كرة طولية واحدة خاطئة بينما لم يسدد كرة على المرمى أو خارجه بينما جاءت المراوغات الثلاث التي حاول القيام بها خاطئة.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا فازم بـ 6 التحامات أرضية من أصل 10 فيما خسر الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه، فيما خسر الاستحواذ 9 مرات وحصل على 6 أخطاء بينما وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة.

إحصائيات خوان بيزيرا مع الزمالك

وشارك اللاعب البرازيلي بقميص الزمالك منذ انضمامه بـ 10 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع 3 خلال 760 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

هل يتم الإطاحة بفيريرا؟.. أول تحرك عاجل من مجلس الزمالك بعد الخسارة

مدرب آرسنال يستعين بسلاح الجو البريطاني في التدريبات.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا إحصائيات خوان بيزيرا الزمالك الأهلي مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم